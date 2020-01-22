Сколько иностранцев посетили Алматы в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Алматы прибыло 249 112 иностранных граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Департаменте полиции сообщили, что не все иностранцы соблюдают миграционное законодательство нашего государства.

«В истекшем году за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 32 тысячи 56 нарушителей, в том числе 7 тысяч 828 иностранных граждан. За пределы страны в административном порядке выдворено 2 тысячи 48 иностранцев», - информировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.

Кроме того, меры административного воздействия применены в отношении 325 работодателей, нарушивших правила привлечения к труду иностранной рабочей силы. Сумма наложенных штрафов составила 155 миллионов 62 тысячи 71 тенге.

По данным спикера, в минувшем году Центром миграционных услуг для обслуживания трудовых мигрантов, что расположен в Алатауском районе города, зарегистрировано 231 тысяча 876 иностранцев, трудовым эмигрантам всего выдано и продлено 57 тысяч 253 разрешений на трудоустройство у физических лиц.

В Центре организована работа всех заинтересованных государственных и других органов, задействованных при процедуре выдачи трудовых разрешений.