Сколько иностранцев посетили Алматы в 2019 году
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В прошлом году в Алматы прибыло 249 112 иностранных граждан, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
В Департаменте полиции сообщили, что не все иностранцы соблюдают миграционное законодательство нашего государства.
«В истекшем году за нарушения миграционного законодательства к административной ответственности привлечены 32 тысячи 56 нарушителей, в том числе 7 тысяч 828 иностранных граждан. За пределы страны в административном порядке выдворено 2 тысячи 48 иностранцев», - информировал начальник управления миграционной службы ДП города Алматы полковник полиции Асхат Бутунчинов.
Кроме того, меры административного воздействия применены в отношении 325 работодателей, нарушивших правила привлечения к труду иностранной рабочей силы. Сумма наложенных штрафов составила 155 миллионов 62 тысячи 71 тенге.
По данным спикера, в минувшем году Центром миграционных услуг для обслуживания трудовых мигрантов, что расположен в Алатауском районе города, зарегистрировано 231 тысяча 876 иностранцев, трудовым эмигрантам всего выдано и продлено 57 тысяч 253 разрешений на трудоустройство у физических лиц.
В Центре организована работа всех заинтересованных государственных и других органов, задействованных при процедуре выдачи трудовых разрешений.
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