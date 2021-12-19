Сколько и какие гербы были у города Тараза

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О том, как история страны отобразилась в истории геральдики города Тараза – в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Ошибочно считать, что Тараз находится где-то на периферии мировой истории и цивилизации. Здесь Восток встречался с Западом, происходило взаимообогащение культур, а в военных столкновениях решались судьбы цивилизаций.

На протяжении не одного тысячелетия в этом городе кипела жизнь, то замедляя, то убыстряя свой бег. Тараз приходил в упадок и - возрождался, подобно вечной птице Феникс.

До наших дней дошедшие документальные письменные свидетельства, исторические артефакты рассказывают, как рос и развивался город, который в древности был известен как важный торговый центр на Великом Шелковом пути, а в XX веке как крупнейший центр химического производства.

Самое первое письменное упоминание о городе Таразе как укрепленной крепости, имевшей важное стратегическое значение, относится к 36 году до нашей эры.

В византийских источниках второй половины VI века город уже упоминается в связи с посольством византийского императора Юстиниана Великого. В городе Таразе, ставшем тогда столицей тюркского кагана Дизабула и очень важным политическим и торговым центром, в 568 году принимали Земарха Киликийского, посла Византии, искавшей тогда «дружбы» с воинственными тюрками.

К VII веку Тараз становится крупным городом, игравшим значимую роль на Великом Шелковом пути, и часто упоминаемом в «маршрутниках» путешественников того времени, в древних хрониках и географических сочинениях.

В средневековье Тараз, благодаря своему удачному географическому положению, становится весьма крупным торговым городом на Великом Шелковом пути.

Дело в том, что на реке Талас, в окрестностях Тектурмаса, в Х - ХIII веках находился каменный мост. И это была единственная возможность для купцов переправить свои караваны через широко разливавшуюся весной реку Талас. Этим не преминули воспользоваться правители Тараза, поставившие здесь «таможню» и взимавшие дань с купеческих караванов.

Тараз богател, а на его гербе в средневековье появился «барс с поднятой лапой» - символ власти и могущества. Это первый герб города, дошедший до нашего времени.

Не каждый, даже европейский, город в те времена мог позволить себе этот символ – «барс с поднятой лапой». Поэтому к правителям Тараза, одного из центров Западно-Тюркского каганата, иностранные государства и отправляли своих послов.

«Изображение одного из самых древних гербов нынешнего областного центра Жамбылской области было найдено в середине XX века во время строительных работ на центральной площади Тараза, - рассказывает заместитель директора по научной части Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова. – Были найдены древние хумы, на которых красовался герб древнего города Тараза X - XII веков – барс с поднятой лапой. Город Тараз тогда был богатейшей столицей государства Караханидов, важным звеном на Великом Шелковом пути. Отсюда дороги шли в Китай, в Иран и Византию, к северным странам, в Среднюю Азию. Омар Хайям воспевал этот город и его луноликих красавиц, а купеческие караваны платили властителям немалую дань».

В 1220 году Тараз был осажден войсками Чингисхана, разрушен, сожжен – и переименован в город Яны. Следы этих пожарищ обнаруживаются на найденных во время археологических раскопок артефактах.

И лишь в начале XIX века, когда поселение называлось Наманган-коче, на развалинах, вокруг частично сохранившегося мавзолея хана Карахана, которого народ назвал «Аулие-ата» - «святой старец», вновь возникла жизнь. Была построена крепость и стал быстро отстраиваться новый город, получивший имя Аулие-Ата.

В 1864 году город Аулие-Ата, бывший тогда укрепленным пунктом Кокандского ханства, угнетавшего местное население, в ходе штурма крепости был завоёван войсками русского царского правительства. В 1867 году город вошел в состав Сырдарьинской области Туркестанского генерал-губернаторства и вскоре стал центром одноименного уезда.

«В 1909 году, когда Тараз был уездным городом и носил название Аулие-Ата, ему был пожалован собственный герб, как и другим уездным городам Сыр-Дарьинской области, - продолжает рассказ Галия Алимжанова. – Герб изображался в виде пересеченного щита. В верхней части находился перевязанный червленой лентой сноп пшеницы. В нижней золоченой части был помещен чёрный скакун местной породы. Щит окружен золотыми колосьями, перевязанными Александровской лентой и увенчан серебряной короной».

В советскую эпоху город дважды менял свое название. Короткое время Тараз носил имя коммунистического руководителя Казахстана, Мирзояна, впоследствии репрессированного.

Затем почти на шестьдесят лет Тараз получил имя великого казахского акына Джамбула (Жамбыла Жабаева).

В XX веке, с 50-х до середины 90-х годов, герб областного центра города Джамбула был изображён в виде щита, на который помещены символы индустриального города - химическая колба, строительный кран, фабричная труба и традиционный пшеничный колос.

В 1997 году городу было возвращено его историческое наименование – Тараз. Областному центру Жамбылской области вернули древнее славное имя, под которым он был известен две тысячи лет назад.

8 января 1997 года Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, находясь в самом городе, подписал Указ о переименовании города Жамбыла в город Тараз.

Всё происходило в торжественной обстановке - возле мавзолея Карахана, где в этот день под памятной стелой была заложена капсула с посланием потомкам. И Глава государства объявил о возвращении городу Жамбылу исторического названия Тараз, учитывая ходатайства местных исполнительных органов и пожелания общественности Жамбылской области, на основании заключения Государственной ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан.

На современном гербе города, созданном в 1997 году, сразу после возвращения городу древнего имени Тараз, изображен «барс с поднятой лапой» внутри восьмиконечной звезды, древняя крепость, синий пояс, символизирующий реку Талас.

«Автором стал известный в стране архитектор, тогда главный архитектор Жамбылской области Салават Дембаев. Он изобразил крепостные стены древнего города, шанырак и фигуру барса с поднятой лапой как символ возрожденного Тараза, некогда бывшего важным звеном Великого Шелкового пути. Салават Дембаев также создал герб Жамбылской области, передав в нем всё многообразие и богатство жамбылского края. В центре конь - не только как символ мудрости, мира и благополучия, но и как скакун, принесший всемирную славу региону после олимпийской победы Абсента. Под его ногами сверкает золото, которое добывают жамбылцы из богатых недр земли, над ним – живописные горы Алатау и Каратау. По бокам - пшеница как свидетельство хлебосольности тружеников, и национальный орнамент, говорящий о верности народа традициям и обычаям. И всё это освящено шаныраком дружбы», - говорит заместитель директора по научной части Государственного историко-культурного заповедника-музея «Памятники древнего Тараза» Галия Алимжанова.

В 2015 году, в дни празднования 550-летия Казахского ханства, Елбасы Нурсултан Назарбаев назвал город Тараз «золотой нитью нашей истории», подчеркнув, что доказательством древности являются результаты археологических раскопок, которые говорят о богатейшей истории города Тараза и казахской истории в целом.

«В Казахстане ряд городов претендуют на то, что они были созданы тысячу и полторы тысячи лет тому назад, - говорит известный казахстанский историк, заслуженный деятель культуры РК Такен Молдакынов. - Но документальные и письменные свидетельства, подтверждающие на сто процентов древность города, есть только у Тараза. И каждая новая находка на месте раскопок древнего городища доказывает, что у нашего города древняя и славная история. Именно у нас прошли праздничные мероприятия, посвященные 550-летию Казахского ханства. Именно в нашей области в урочище Жайсан ханы Керей и Жанибек провозгласили казахскую государственность, впервые подняв знамя Казахского ханства».

Сегодняшний Тараз – это сплав истории и современности.

Сколько веков промчалось над жамбылской землей! Сколько эпох, событий, имен. Сколько караванов прошествовало через город, чей герб – барс с поднятой лапой - символизировал власть и могущество.

Сегодня древний барс, обосновавшийся на гербе современного Тараза, приветствует гостей, выражая дружелюбие и миролюбивость. Века, пролетавшие над этим городом, создали здесь неповторимую ауру, полную таинственности и очарования.