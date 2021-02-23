Сколько граждан стоят в очереди на получение жилья в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько граждан стоят в очереди на получение жилья, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья, ежегодно растет в среднем на 50 тысяч и на сегодня составляет 548 тысяч человек», - сказал Бейбут Атамкулов.

Министр добавил, что очередники - это имеющие доход ниже одного прожиточного минимум на члена семьи, в основном это многодетные семьи, дети-сироты, семьи, имеющие детей инвалидов и другие социально-уязвимые слои населения. Обеспечение жильем данных очередников предлагается осуществлять через механизм субсидирования частного арендного жилья.

«Очередники, имеющие доход выше 1 прожиточного минимума, это госслужащие, бюджетники, неполные семьи и другие очередники (ежегодный прирост 32 тыс. человек). Данная категория граждан будут приобретать жилье через получения льготных займов на новое жилье», - пояснил глава МИИР.

Ранее Бейбут Атамкулов сообщил, что в этом году планируется за счет всех источников финансирования построить 17 млн. кв. метров жилья – это 163 тыс. жилищ, в том числе 6.5 млн. кв. метров индивидуального жилья и 10,5 млн. кв. метров многоквартирного жилья.