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Сколько гектаров земли может находиться в одних руках на праве землепользования

23 Января 2023, 12:25
Сколько гектаров земли может находиться в одних руках на праве землепользования

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Абулхаир Тамабек сообщил о законодательных изменениях в части землепользования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«11 января текущего года Правительством одобрен проект постановления об утверждении предельных (максимальных) размеров земельных участков сельхозназначения, которые могут находиться на праве землепользования в одних руках. По республике, в зависимости от природно-климатических условий, предельные (максимальные) размеры сельхозугодий для крестьянских и фермерских хозяйств установлены в размере 35 тысяч га, для юридических лиц – 51 тысячи га», - сказал Абулхаир Тамабек на коллегии ведомства.

По землям, предоставленным до введения данной нормы, проводится соответствующий анализ.

«Также продолжаются работы по совершенствованию государственного контроля за использованием и охраной земель», - отметил спикер.

По его словам, разработан проект закона по внесению изменений в Кодекс об административных правонарушениях по вопросам госконтроля за использованием и охраной земель, предусматривающий определение органов, осуществляющих госконтроль за использованием и охраной земель, увеличение предельных размеров штрафов, налагаемых главными госинспекторами по использованию и охране земель, а также установление ответственности должностных лиц акиматов за непроведение или несвоевременное проведение торгов и конкурсов и т.д.

В данный момент законопроект находится на рассмотрении в Сенате.


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