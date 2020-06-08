Сколько фрагментов боеприпасов вывезли из Арыси в течение года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В течение года из Арыси было вывезено около 380 тысяч фрагментов боеприпасов, из них почти 300 тысяч – взрывоопасных. Об этом в ходе встречи с журналистами сообщил заместитель министра обороны РК, генерал-майор Бакыт Курманбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для перевозки взрывоопасных фрагментов боеприпасов выполнено более 5 тысяч автомобильных рейсов. А это не просто один грузовик. По правилам военной науки, сопровождение и охрана боеприпасов осуществляются воинскими вооруженными караулами и силами военной полиции», - сказал Бакыт Курманбаев.

Спикер добавил, что до ЧС также проводилась большая работа по рассредоточению боеприпасов.

«При этом нельзя не подчеркнуть героизм военнослужащих, которые, рискуя жизнью, на высшем профессиональном уровне исполнили свой долг. Именно поэтому десятки военнослужащих были приставлены к наградам», - добавил он.

Напомним, 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.