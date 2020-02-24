Сколько физкультурно-оздоровительных комплексов построят в 2020 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова рассказала о планах по строительству физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в ближайшие три года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно поручению Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, в течение трех лет, с 2019 по 2022 годы, мы должны построить 100 ФОКов. И 25 октября 2019 года в министерстве был утвержден перечень этих объектов по строительству 100 ФОКов. Согласно плану должны были быть выстроены 13 ФОКов в 2019 году, 32 ФОКа - в 2020 году и 55 ФОКов - в 2021 году. В рамках исполнения данного поручения был проведен анализ, и мы можем сказать, что на сегодняшний день в рамках бюджета местных исполнительных органов, других источников и спонсорских средств было построено и сдано 13 ФОКов, а также вне этого плана был построен 21 ФОК, площадь спортивных залов в которых составила 54 тыс. кв. м», - сказала Актоты Раимкулова.

По ее словам, в настоящий момент дефицит составляет 600 кв. м.

«Сегодня мы можем говорить о том, что потребность в ФОКах 1,457 тыс. кв. метров, на начало этого года имеется 881,5 кв. м, или 2807 залов. И дефицит на сегодняшний день составляет 600 кв. м. Сокращение наблюдалось в том числе и за счет этих 13 ФОКов, которые были построены за счет местных исполнительных органов и других источников.

Из республиканского бюджета по программе «Ауыл – ел бесігі» выделены средства. В 2019 году начато строительство 10 ФОКов, которые будут закончены в 2020 году. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 10 ФОКов по программе «Ауыл – ел бесігі» из республиканского бюджета, 12 ФОКов - за счет бюджета местных исполнительных органов и других источников, а также 10 ФОКов планируем построить за счет софинансирования. В 2021 году ввести еще три ФОКа по программе «Ауыл - ел бесігі», также 16 ФОКов - за счет местных исполнительных органов и других источников и 36 ФОКов планируем за счет софинансирования из других источников и спонсорских средств», - отметила министр.

«На самом деле, потребность в ФОКах высчитывается по определенным алгоритмам. И на сегодняшний день мы можем сказать, что благодаря этой программе по 100 ФОКам, которые будут закончены в 2022 году, сократим потребность еще на 27 тыс. кв. м», - добавила она.