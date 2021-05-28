Сколько финансов стройкомпании Казахстана вкладывают в стройматериалы и какова доля их прибыли
По его данным, половина расходов от общей стоимости объекта составляют затраты на строительные материалы.
«Структура себестоимости квадратного метра, агентство провело анализ, на сегодняшний день на 49% она состоит из строительных материалов. 10% - это зарплата, 9% - накладные расходы, 6% составляет прибыль и все остальное оставшиеся проценты», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.
Он также рассказал, какие строительные материалы занимают значительную часть расходов.
«Причем в структуре затрат на стройматериалы то, что составляет практически 50%, большую долю на сегодняшний день составляет кирпич – 18%, железобетонные изделия – 17%, отделка – 11%, металлические конструкции и детали – 10%, прочие расходы – 35%», - добавил Серик Жумангарин.
Ранее он отметил, что ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%.