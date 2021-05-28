Сколько финансов стройкомпании Казахстана вкладывают в стройматериалы и какова доля их прибыли

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько финансов строительные компании Казахстана вкладывают в строительные материалы и какова доля их прибыли, сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его данным, половина расходов от общей стоимости объекта составляют затраты на строительные материалы.

«Структура себестоимости квадратного метра, агентство провело анализ, на сегодняшний день на 49% она состоит из строительных материалов. 10% - это зарплата, 9% - накладные расходы, 6% составляет прибыль и все остальное оставшиеся проценты», - сказал Серик Жумангарин в ходе Open Space на площадке МИА «Казинформ» по вопросам конкуренции на рынке строительства жилья.

Он также рассказал, какие строительные материалы занимают значительную часть расходов.

«Причем в структуре затрат на стройматериалы то, что составляет практически 50%, большую долю на сегодняшний день составляет кирпич – 18%, железобетонные изделия – 17%, отделка – 11%, металлические конструкции и детали – 10%, прочие расходы – 35%», - добавил Серик Жумангарин.

Ранее он отметил, что ценовая ситуация не стабильная и отмечается волатильностью. Рост цен на первичное жилье за январь-апрель 2021 года составил 5,5%. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то он составлял всего лишь 1,5%. На вторичное жилье идет еще больший рост в этом году - 12,3%, за аналогичный период 2020 года рост составил 2,2%.