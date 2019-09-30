Сколько этнических СМИ зарегистрировано в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 52 этнических СМИ, которые распространяют информацию на 12 языках. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня, по нашим данным, зарегистрировано 52 этнических СМИ, распространяющих информацию на 12 языках, в том числе – узбекском, корейском, украинском, уйгурском, турецком и других. Среди средств массовой информации, привлеченных к реализации госинформзаказа, можно отметить 5 этнических изданий. Решение по выделению финансирования принимается республиканской конкурсной комиссией», - сказала председатель Комитета информации Министерства информации и общественного развития Казахстана Ляззат Суйндик в ходе заседания депутатской группы АНК в Мажилисе Парламента РК.

При этом она отметила, что укрепление общенационального единства и межэтнического согласия является приоритетным направлением работы министерства.

«Посредством государственного информационного заказа и государственного задания ведется работа по освещению деятельности Ассамблеи народа Казахстана и государственной политики по межэтническому согласию в стране. Существует отдельная тематическая линия. Необходимо отметить, что в рамках государственного информационного заказа привлечено порядка 18 республиканских СМИ. Хотела бы отметить, что работа по освещению деятельности АНК должна проводиться не только этническими СМИ, но и другими медиаресурсами. Мы все прекрасно понимаем – чем больше охвата и интереса со стороны аудитории, тем лучший эффект от проводимой работы», - подчеркнула Л. Суйндик.