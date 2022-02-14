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Сколько энергии потребляют майнеры в Казахстане

14 Февраля 2022 13:22
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Сколько энергии потребляют майнеры в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков рассказал о росте энергозатрат с увеличением количества майнеров в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Статистический анализ показывает, что до 2021 года, когда в стране не было такого количества майнеров, потребление электрической энергии росло в среднем на 2% в год. В 2021 году рост потребления к аналогичному периоду прошлого года намного превысил эти показатели (6,1%). При этом в южной зоне Единой электроэнергетической системы данный показатель составил 12%», - сказал Болат Акчулаков на брифнге в СЦК.

По его словам, сегодня Единая электроэнергетическая система Республики Казахстан работает самосбалансировано. При этом, энергосистема испытывает нехватку электрической мощности в часы пиковых нагрузок, что обусловлено участившимися аварийными остановами оборудования энергопроизводящих организаций, а также резким увеличением присоединенной мощности.

«Основной причиной роста потребности явилась деятельность субъектов цифрового майнинга. Необходимо отметить, что добыча криптовалюты является чрезвычайно энергоемким процессом. В целях получения вознаграждения в виде той или иной цифровой валюты, подключенное оборудование работает круглосуточно. При этом, отдельные модели оборудования потребляют порядка 2,5 – 3 кВтч, что выдает месячное потребление одной единицы оборудования, превышающее потребление трехкомнатной квартиры в 8 раз», - подчеркнул спикер.

«В настоящее время в целях недопущения серьезных последствий, сопряженных с ограничением среди населения, Системным оператором на ежедневной основе предпринимаются все необходимые меры. Министерством энергетики были внесены поправки в некоторые нормативные правовые акты в области электроэнергетики», - добавил министр.

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#Правительство РК   #Энергетика   #Минэнерго РК   #Криптовалюта  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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