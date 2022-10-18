Сколько электроэнергии потребуется Казахстану к 2035 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Потребность в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт. Об этом заявил председатель правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» Алмасадам Саткалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно энергетическому балансу потребность в электрической мощности к 2035 году ожидается на уровне порядка 27 ГВт. На сегодня располагаемая мощность существующих станций Казахстана составляет свыше 16 тыс. МВт. До 2035 года потребуется строительство порядка 17 ГВт новых базовых маневренных и возобновляемых источников энергии, из которых порядка 11 ГВт планируется реализовать фондом», - сказал Алмасадам Саткалиев.

Ранее сообщалось, что с начала года потребление электроэнергии в Казахстане снизилось на 1,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Производство электроэнергии на 16 октября текущего года с учетом экспорта составило 86,9 млрд кВтч. Потребление составило 86,8 млрд кВтч – что на 1,4 % ниже показателя за аналогичный период прошлого года», - сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на заседании Правительства РК.