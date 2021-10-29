РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:04, 29 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько ДТП зарегистрировано в Алматы с начала года

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 933 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов зарегистрировано в Алматы с начала года, погиб 31 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным полиции, за 9 месяцев за несоблюдение ПДД свыше 9 тысяч пешеходов привлечено к административной ответственности.

    «С каждым годом количество ДТП с участием пешеходов растет. И это повод бить тревогу. Каждый из участников дорожного движения, прежде всего, сам должен позаботиться о своей безопасности и неукоснительно соблюдать ПДД. Дети, как правило, повторяют модель поведения своих родителей. Поэтому взрослые должны показывать образцовый пример, чтобы создать безопасные условия для себя и своего ребенка. Призываем пешеходов к повышению дисциплины на дорогах», – констатировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.

    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:24
    Не умею говорить «нет» - рекомендации психолога
    Сегодня, 16:48
    Более 100 тысяч доз вакцины против гриппа закупили в Акмолинской области
    Сегодня, 16:16
    Команда Казахстана по водному поло заняла третье место в женских соревнованиях на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!