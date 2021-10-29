Сколько ДТП зарегистрировано в Алматы с начала года

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 933 дорожно-транспортных происшествия с участием пешеходов зарегистрировано в Алматы с начала года, погиб 31 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным полиции, за 9 месяцев за несоблюдение ПДД свыше 9 тысяч пешеходов привлечено к административной ответственности.

«С каждым годом количество ДТП с участием пешеходов растет. И это повод бить тревогу. Каждый из участников дорожного движения, прежде всего, сам должен позаботиться о своей безопасности и неукоснительно соблюдать ПДД. Дети, как правило, повторяют модель поведения своих родителей. Поэтому взрослые должны показывать образцовый пример, чтобы создать безопасные условия для себя и своего ребенка. Призываем пешеходов к повышению дисциплины на дорогах», – констатировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы Нурлан Аманбек.