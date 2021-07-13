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    11:51, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Сколько доз вакцин от КВИ осталось в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и вакцинированных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    С начала года в Алматинскую область поступило 519 145 доз первого компонента вакцины, из них 457 933 доз были использованы и на сегодняшний день в области осталось 61 212 доз вакцины.

    Первым компонентом привито 457 933 человек, вторым 249 370. Среди вакцинированных государственные служащие – 11 414, медицинские работники – 22 862, педагоги – 37 015, СМИ – 148, лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 3381, лица других категорий – 340 412.

    По состоянию на 13 июля в области зарегистрировано 28 455 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 18 017. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 1331,3. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели вырос с 0,2% до 0,3%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском, Ескельдинском, Илийском, Карасайском, Каратальском, Талгарском районах. За последние сутки зарегистрировано 86 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%, из них 70 симптомных и 16 бессимптомных случаев. Из 86 выявленных случаев КВИ среди детей до 14 лет – 15, шесть случаев среди школьников.

    На сегодня выписаны с выздоровлением - 26 918, за сутки из стационара выписано 17 пациентов, снято с домашней изоляции 34 человека.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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