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    11:07, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько доз вакцин от коронавируса осталось в Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первым компонентом вакцины от коронавируса привиты 734 891 (67%) человек, вторым - 624 268 (57%), передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Алматинскую область поступило 807 435 доз первого компонента вакцины и 770 740 доз второго компонента. На сегодняшний день в области осталось 66 859 доз первого и 146 472 дозы второго компонента вакцины. На 17 сентября первым компонентом вакцины привиты 734 891 (67%) человек, вторым привиты 624 268 (57%) жителей Алматинской области», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля.

    На сегодня в области зарегистрировано 48 999 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 35 547. Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Аксуском – 0,6%, Алакольском - 0,9%, Енбекшиказахский - 0,6%, Кербулакский - 0,7%, Райымбекский - 0,9%, Сарканский – 1,1%, Кегенском – 0,6% районах и в г.Теккели - 0,6%.

    За последние сутки зарегистрировано 254 случаев КВИ, из них 235 симптомных и 19 бессимптомных случаев. Среди детей до 14 лет - 54 случаев и 12 случаев среди студентов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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