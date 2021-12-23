Сколько доз вакцин от коронавируса имеется в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев рассказал об имеющихся в городе вакцинах от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Спикер в ходе брифинга РСК порекомендовал жителям привиться и ревакцинироваться до появления в городе нового штамма «омикрон».
«В Алматы на сегодняшний день имеется достаточное количество вакцин - 585 700 доз, в том числе «Спутник V» – 33 756, QazVac – 50 009, Vero Cell – 223 755 и 277 987 – вакцины Pfizer», - сказал Н. Табынбаев.
По его словам, в городе на данный момент первый компонент вакцины получили 1 066 150 человек, два компонента - 1 005 246 горожан. За истекшие сутки вакцинированы первым компонентом 1700 человек.
Препаратом компании Pfizer (Comirnaty) привиты 26 164 человека, в том числе 1458 беременных женщин, 5231 кормящая женщина и 19 475 подростков.
«Мы надеемся, что темпы роста по вакцинации по городу будут в январе намного выше, чем сейчас», - добавил он.
Руководитель УОЗ напомнил, что вакцинация позволит избежать тяжелого течения болезни. Он призвал горожан готовиться к максимальным рискам в случае выявления омикрон-штамма. В складывающейся ситуации врачи делают ставку на ревакцинацию. Н. Табынбаев также призвал ревакцинироваться тех, кто уже привился. Пока третью прививку получили 45 503 алматинца.
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