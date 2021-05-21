Сколько дорог отремонтируют в Карагандинской области
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В городах и сёлах Карагандинской области приводят в порядок дороги. В этом году ремонтом охвачено около 1 400 км. Об этом сообщил глава региона Женис Касымбек на брифинге на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Начался ремонт 700 км дорог областного и районного значения, а также улиц городов и сёл в рамках госпрограмм «Нұрлы жол» и «Ауыл – Ел бесігі». Цель – довести долю местных дорог в нормативном состоянии до 95% к 2025 году. В соответствии с поручением Главы государства усилены меры по обеспечению контроля качества ремонтных работ. На всех объектах контроль осуществляет Национальный центр качества дорожных активов. Также ведётся авторский и технический надзор», – сказал аким области.
По информации главы региона, в целом в этом году в области планируется отремонтировать 1 335 км автодорог. В дорожных работах задействуют 5 тысяч человек и более 3 тысяч единиц специализированной техники.
Основным проектом остаётся транспортный коридор «Центр – Юг». До конца года Министерство индустрии и инфраструктурного развития планирует открыть движение по четырём полосам автобана Караганда – Балхаш и Балхаш – Бурылбайтал.
В этом году планируется начать реконструкцию автодороги Жезказган – Кызылорда. Обновить хотят участок протяжённостью 208 км – проектно-сметная документация для этого уже разработана.
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