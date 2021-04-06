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    11:46, 06 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько дорог охватят ремонтом и реконструкцией в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько автомобильных дорог будет охвачено ремонтными работами в Казахстане до 2025 года, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «До 2025 года планируется охватить всеми видами работ 27 тыс. км (строительство, реконструкция и капитальный ремонт 15 тыс. км, средний ремонт 12 тыс. км) и довести 95% (67 тыс. км) протяженности дорог в нормативное состояние», - сказал Бейбут Атамкулов на заседании Правительства.

    Министр добавил, что совместно с местными исполнительными органами будут приняты действенные меры по улучшению состояния сети местных дорог.

    Ранее глава МИИР назвал регионы с самыми плохими автомобильными дорогами.

    «Высокую значимость имеет развитие местной сети автодорог. Как отметил Елбасы, «надо продолжать думать о базовых дорогах, то есть о внутриобластных и районных. Дорога признается тогда, когда доходит до дома». Протяженность местных дорог составляет 71 тыс. км», - сказал Бейбут Атамкулов.

    Было отмечено, что за счет выполненных работ в прошлые годы 75% (53 тыс.км) протяженности местной сети приведены в нормативное состояние. «На сегодня складывается неравномерная ситуация по состоянию областных и районных дорог в разрезе регионов. Самые низкие показатели состояния сети дорог отмечается в Западно-Казахстанской, Атырауской и Актюбинской областях.


    Теги:
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