13:29, 15 Март 2022 | GMT +6
Сколько домов уже подключили к газоснабжению в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда столица будет полностью газифицирована, рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Было отмечено, что планируется 100% газификации города Нур-Султана до 2024 года.
В настоящее время из 30 тысяч частных домов имеют доступ к газу 14 тысяч домов, подключены около 4 тысяч домов, или 20 %. Утвержден комплексный план по газификации.
«Я думаю, что существенная проблема перевода на газ жилого частного сектора будет решена», - заверил Зулфухар Жолдасов.
Также он сообщил, что переведены водогрейные котлы ТЭЦ-1,2 на газ, что позволит сократит объемы выбросов на 20 тысяч тонн, или 25 %.
По данным ведомства, эмиссии по городу составляют 175 тысяч тонн в год.