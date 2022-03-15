Сколько домов уже подключили к газоснабжению в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда столица будет полностью газифицирована, рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что планируется 100% газификации города Нур-Султана до 2024 года.

В настоящее время из 30 тысяч частных домов имеют доступ к газу 14 тысяч домов, подключены около 4 тысяч домов, или 20 %. Утвержден комплексный план по газификации.

«Я думаю, что существенная проблема перевода на газ жилого частного сектора будет решена», - заверил Зулфухар Жолдасов.

Также он сообщил, что переведены водогрейные котлы ТЭЦ-1,2 на газ, что позволит сократит объемы выбросов на 20 тысяч тонн, или 25 %.

По данным ведомства, эмиссии по городу составляют 175 тысяч тонн в год.