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    13:29, 15 Март 2022 | GMT +6

    Сколько домов уже подключили к газоснабжению в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда столица будет полностью газифицирована, рассказал председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухар Жолдасов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что планируется 100% газификации города Нур-Султана до 2024 года.

    В настоящее время из 30 тысяч частных домов имеют доступ к газу 14 тысяч домов, подключены около 4 тысяч домов, или 20 %. Утвержден комплексный план по газификации.

    «Я думаю, что существенная проблема перевода на газ жилого частного сектора будет решена», - заверил Зулфухар Жолдасов.

    Также он сообщил, что переведены водогрейные котлы ТЭЦ-1,2 на газ, что позволит сократит объемы выбросов на 20 тысяч тонн, или 25 %.

    По данным ведомства, эмиссии по городу составляют 175 тысяч тонн в год.

    Теги:
    Другие государственные органы Астана Экология Энергетика ЖКХ Газификация
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