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Сколько домов подключили к газу в Нур-Султане

16 Января 2022 14:02
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Сколько домов подключили к газу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по газификации городов Туркестан и Нур-Султан и для улучшения качества атмосферного воздуха, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным ведомства, на сегодня завершены работы по газификации города Туркестан и первой очереди города Нур-Султан, где 14 000 домов уже имеют доступ к газу.

Ранее в Минэкологии заявили, что население нашей страны все чаще беспокоит наличие экологических проблем в регионах. После обсуждения с населением в 2020 году, были утверждены 16 Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов с включением 485 конкретных мероприятий со сроком реализации до 2025 года.

Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК рассказали, как будут решаться экологические проблемы в Казахстане.


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#Нур-Султан   #Экология   #Минэкологии   #Газификация  
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Автор:

Серик Сабеков

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