Сколько домов подключили к газу в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по газификации городов Туркестан и Нур-Султан и для улучшения качества атмосферного воздуха, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ведомства, на сегодня завершены работы по газификации города Туркестан и первой очереди города Нур-Султан, где 14 000 домов уже имеют доступ к газу.

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Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК рассказали, как будут решаться экологические проблемы в Казахстане.