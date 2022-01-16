Сколько домов подключили к газу в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какая работа проводится по газификации городов Туркестан и Нур-Султан и для улучшения качества атмосферного воздуха, рассказали в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ведомства, на сегодня завершены работы по газификации города Туркестан и первой очереди города Нур-Султан, где 14 000 домов уже имеют доступ к газу.
Ранее в Минэкологии заявили, что население нашей страны все чаще беспокоит наличие экологических проблем в регионах. После обсуждения с населением в 2020 году, были утверждены 16 Дорожных карт по комплексному решению экологических проблем регионов с включением 485 конкретных мероприятий со сроком реализации до 2025 года.
Ранее в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов РК рассказали, как будут решаться экологические проблемы в Казахстане.
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