Сколько домов подключили к газу в Астане

Строительство дорог и социальных объектов несбалансированно со сроками ввода жилья. Об этом говорится в документе об утверждении Государственной программы реновации и модернизации жилищного фонда города Астаны до 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За последние 3-4 года в столице была выполнена 5-6 годичная норма строительства жилья и в результате введено в эксплуатацию более 10 млн кв. м готового жилья. По новому генплану прогнозная численность населения столицы к 2035 году (2,3 млн человек) ставит новые вызовы в части создания дополнительных источников воды, тепла и энергии, решения вопросов по водоотведению и канализации, в том числе ливневой», - отмечено в документе.

Отмечено, что высокий спрос на жилье диктует свои правила на рынке жилья и поэтому темпы жилищного строительства остаются высокими.

«Но в настоящее время не обеспечивается опережающее развитие головных сооружений и сетей инженерной инфраструктуры. Строительство дорог и социальных объектов несбалансированно со сроками ввода жилья, обостряются экологические проблемы. Уже на сегодня сложился дефицит энергоисточников и водоснабжения. Высокие темпы строительства создают существенную нагрузку на инженерные коммуникации (газификация, теплоснабжение, электроснабжение)», - подчеркивается в проекте программы.

Сообщается, что газификация благоприятно сказывается не только на экологии города, но и на качестве проживания горожан.

Согласно опубликованным данным, в городе полностью газифицировали 2 района: «Сарыарка» и «Алматы». Для этого построено свыше 680 км газораспределительных сетей, подведены внутриквартальные сети. Доступ к газу получили 14 тыс. абонентов, более 6 тыс. абонентов получили техусловия, кроме того свыше 3,6 тыс. домов подключены к газу. Работа в данном направлении продолжается.