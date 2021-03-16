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    11:54, 16 Март 2021 | GMT +6

    Сколько доходов принесет газоперерабатывающий завод на Кашагане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Нурлан Ногаев поделился ожиданиями от строительства газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По поручению нашего Президента, в текущем году планируется начать строительство газоперерабатывающего завода на базе сырья месторождения Кашаган мощностью 1,150 млрд.м3 сырого газа, стоимостью $860 млн. В перспективе рассматривается дальнейшее расширение до 4-5 млрд м3 в год», - сказал Нурлан Ногаев на заседании Правительства.

    Ожидаемый эффект от реализации данного проекта – это производство дополнительно 800 млн.м3 товарного газа и создание новых рабочих мест (на период строительства – 2800 человек, на период эксплуатации – 600 человек), а также увеличение добычи нефти от 8 до 10 млн. тонн.

    «В рамках данного завода будут получены дополнительные объемы товарного и сжиженного газа, которые являются ценным сырьем для нефтегазохимии. На сегодня получено положительное заключение государственной экспертизы на проектно-сметную документацию и определен подрядчик - Engineering procurement construction (EPC). Ведутся работы по мобилизации рабочих сил, подготовки территорий для фундаментных работ. Завершение строительства данного завода планируется в конце 2023 года», - заключил министр.


    Теги:
    Правительство Нефть/газ Правительство РК Энергетика Строительство
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