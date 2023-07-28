Сколько дней отдохнут казахстанцы в августе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе в августе будет 9 выходных дней, передает корреспондент МИА «Казинформ».



30 августа – государственный праздник День Конституции. В соответствии с законом «О праздниках в Республике Казахстан», праздничными днями в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан признаются дни, когда в стране отмечаются национальные и государственные праздники. Также в настоящем Законе указано, что День государственного праздника считается нерабочим днем.

В этом году 30 августа приходится на среду. Поэтому для тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, в августе будет 9 выходных дней. Для тех, кто работает по шестидневной рабочей неделей, будет пять дней выходных.

Стоит отметить, что День Конституции отмечается в стране как праздник с 1995 года.