Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мае казахстанцы отдохнут 13 дней и отметят 3 праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно календарю в мае казахстанцы будут отмечать три праздника: 1 Мая – День единства народа Казахстана, 7 Мая – День защитника Отечества, 9 Мая - День Победы.

В этом году 1 Мая приходится на субботу. Как правило, в выходные дни: в субботу и в воскресенье казахстанцы не работают. Соответственно, еще один выходной добавляется в понедельник. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: в субботу, воскресенье и понедельник.

9 Мая также приходится на субботу. Поэтому казахстанцы отдохнут подряд четыре дня: 7, 8, 9, 10 мая - в воскресенье, понедельник, вторник и в среду.

Помимо праздничных дней, в мае казахстанцы отдохнут еще 6 дней: три субботы и три воскресенья. Таким образом, 13 выходных дней в мае.