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    12:54, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько дней казахстанцы отдохнут в мае

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В мае казахстанцы отдохнут 13 дней и отметят 3 праздника, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Согласно календарю в мае казахстанцы будут отмечать три праздника: 1 Мая – День единства народа Казахстана, 7 Мая – День защитника Отечества, 9 Мая - День Победы.

    В этом году 1 Мая приходится на субботу. Как правило, в выходные дни: в субботу и в воскресенье казахстанцы не работают. Соответственно, еще один выходной добавляется в понедельник. Таким образом, казахстанцы будут отдыхать три дня подряд: в субботу, воскресенье и понедельник.

    9 Мая также приходится на субботу. Поэтому казахстанцы отдохнут подряд четыре дня: 7, 8, 9, 10 мая - в воскресенье, понедельник, вторник и в среду.

    Помимо праздничных дней, в мае казахстанцы отдохнут еще 6 дней: три субботы и три воскресенья. Таким образом, 13 выходных дней в мае.


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