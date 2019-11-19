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Сколько детей стоит в очереди на детские сады в Алматы

19 Ноября 2019 17:06
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Сколько детей стоит в очереди на детские сады в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сколько детей стоит в очереди на детские сады в Алматы рассказала руководитель управления образования города Гульнар Ходжабергенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Очередность по определению детей в детские сады в возрасте от 1 года до 6 лет составляет 45 026 детей, в том числе от 3 до 6 лет – 20 637 детей», - сказала Гульнар Ходжабергенова

По ее данным, в 2019 году в Алматы введены в эксплуатацию 3 государственных детских сада на 560 мест и 113 частных детских садов на 2 618 мест. Всего 116 детсадов на 3 178 мест.

Кроме того, продолжается строительство 4-х государственных детсадов на 640 мест, в рамках социальной ответственности ведется строительство детского сада на 150 мест в Бостандыкском районе.

Ранее сообщалось, какие жалобы поступают от родителей на детские сады в Алматы.

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Ключевые слова: Алматы, Образование, Общество,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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