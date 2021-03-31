Сколько детей-сирот обеспечены жильем в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На очередном заседании маслихата города Нур-Султана депутат Лязат Разбекова-Тулеуханова рассказала, сколько детей-сирот обеспечены собственным жильем в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По сведениям управления жилья 121 дом из 599 передан детям-сиротам. С юридической точки зрения все верно. Однако в очереди на получение жилья из Государственного жилищного фонда состоит 2 771 воспитанник. Из этого исходит, что на сегодня обеспеченность детей-сирот жильем в столице составляет лишь 4%. Этот показатель необходимо увеличить до 15%. Мы изучили, как же решается этот вопрос в других регионах. В Восточно-Казахстанской области и в Шымкенте у около 50% детей-сирот есть крыша над головой. Со стороны акимата для решения этого вопроса разработан комплексный план. Все государственные уполномоченные органы вовлечены в этот процесс», - сказала Лязат Разбекова-Тулеуханова.

По словам депутата, когда поступают такие вопросы, многие учреждения отвечают, что не в их компетенции решать эти проблемы.

«Учреждения ссылаются друг на друга, поэтому многие вопросы детей-сирот остаются нерешенными. В этом вопросе все учреждения должны проводить совместную работу. Управление образования столицы, городское управление по вопросам молодежной политики, управление жилья должны разработать комплексный план и должны действовать системно. Таковы мои предложения», - озвучила депутат маслихата.