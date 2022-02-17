Сколько детей с коронавирусом лечатся в больницах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 859 человек с коронавирусом находятся в стационарах Алматы, из них 39 - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья города, за 16 февраля зарегистрировано 429 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 396 случаев - с симптомами и 33 - без симптомов. Выписано всего – 116, поступило – 53 человека.

В инфекционных стационарах (3310 коек) физически находится 859 человек (39 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 66. На ИВЛ – 18, на неинвазивной ИВЛ – 19, High flow занято – 17 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3563 пациента, с симптомами – 3322 с легкой и средней степенью, без симптомов – 241.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1 202 человека, вторым компонентом – 1 998 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 16 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 128 784, вторым - 1 081 993 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 124 471 человек.

На сегодняшний день вакцину «Pfizer» (Comirnaty) получили 50 437 человек, в том числе беременные – 2712 человек, кормящие - 11 056 и дети и подростки - 36 669 человек. Ревакцинировались 217 562 человека.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.