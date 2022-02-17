+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько детей с коронавирусом лечатся в больницах Алматы

17 Февраля 2022 16:13
Поделиться:
Сколько детей с коронавирусом лечатся в больницах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 859 человек с коронавирусом находятся в стационарах Алматы, из них 39 - дети, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Фейк: Вакцина Pfizer увеличивает детскую смертность на 5100%
Количество пациентов инфекционных стационаров снизилось в Мангистауской области Исследования в России доказали наличие высокого уровня антител спустя год после «Спутника V» Число больных COVID-19 снижается в Атырауской области

По данным управления общественного здоровья города, за 16 февраля зарегистрировано 429 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 396 случаев - с симптомами и 33 - без симптомов. Выписано всего – 116, поступило – 53 человека.

В инфекционных стационарах (3310 коек) физически находится 859 человек (39 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 66. На ИВЛ – 18, на неинвазивной ИВЛ – 19, High flow занято – 17 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3563 пациента, с симптомами – 3322 с легкой и средней степенью, без симптомов – 241.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1 202 человека, вторым компонентом – 1 998 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 16 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 128 784, вторым - 1 081 993 человека. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 124 471 человек.

На сегодняшний день вакцину «Pfizer» (Comirnaty) получили 50 437 человек, в том числе беременные – 2712 человек, кормящие - 11 056 и дети и подростки - 36 669 человек. Ревакцинировались 217 562 человека.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1 349 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Фейк: Вакцина Pfizer увеличивает детскую смертность на 5100%
Количество пациентов инфекционных стационаров снизилось в Мангистауской области
Исследования в России доказали наличие высокого уровня антител спустя год после «Спутника V»
Число больных COVID-19 снижается в Атырауской области
Популярное
1 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
2 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
3 Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
4 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
5 Нурлан Ногаев о безработице в Мангистау: Есть те, кто злоупотребляет служебными полномочиями
6 Насколько повысили зарплату работников компании «Озенмунайгаз» в Мангистау
Читайте также
Более 500 человек с «красным» статусом выявили в Алматинской области
В СКО чаще всего выявляют ОРВИ у детей
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
Членов экстремистской группы задержали в Нур-Султане
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
Нурлан Ногаев о безработице в Мангистау: Есть те, кто злоупотребляет служебными полномочиями
Насколько повысили зарплату работников компании «Озенмунайгаз» в Мангистау
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив