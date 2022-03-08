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Сколько детей родилось 8 марта в Алматы

Автор:  
Гульзат Сахова
8 Марта 2022, 19:11
Сколько детей родилось 8 марта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В международный женский день в Алматы родилось 77 детей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На официальный запрос агентства в управлении общественного здоровья сообщили, что в городе Алматы 8 марта с 00:00 до 16:00 на свет появились всего 77 детей.

Из них мальчиков - 41, девочек - 36. Все новорожденные и их мамы чувствуют себя хорошо.

За прошедший год в Алматы родилось свыше 42 тысяч малышей.

Напомним, в честь 30-летия Независимости РК в декабре 2021 года новорожденным детям были вручены специальные подарки от Главы государства Касым-Жомарта Токаева. В коробке с надписью «Сүйінші» содержались подгузники, одежда и другие необходимые для малышей предметы.


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