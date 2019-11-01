Сколько детей ежегодно рождается «из пробирки» в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы проходит XI Международный конгресс казахстанской ассоциации репродуктивной медицины (КАРМ) «Современные подходы к лечению бесплодия. ВРТ: настоящее и будущее», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководители ведущих научных и клинических центров страны, специалисты в области репродуктивных технологий, врачи, занимающиеся лечением бесплодия, из 18 стран мира, обсуждают вопросы профилактики заболеваний, приводящих к развитию бесплодия, роли первичной медико-санитарной помощи в диагностике и лечении бесплодного брака.

Бесплодный брак на сегодня остается важной медико-социальной проблемой, решение которой будет способствовать как улучшению демографической ситуации в стране, так и повышению качества жизни пациентов, лишенных возможности иметь детей в силу различных причин.

На конференции также особое внимание уделено вопросам распределения программ в рамках ГОБМП с учетом социальной справедливости и поддержки социально уязвимых слоев населения.

«Проблема бесплодия существует во всем мире. Данные Казахстана не выше, чем в других странах. Сегодня около 15% супружеских пар имеют проблемы с деторождением, и больше половины из них нуждаются в проведении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ)», - говорит президент КАРМ Вячеслав Локшин.

Он отметил, что на сегодня в Казахстане 50% случаев бесплодия обусловлены патологией репродуктивной системы мужчины. В 30% случаев имеет место комбинированное бесплодие (мужское и женское). Их причинами являются воспалительные заболевания, беспорядочная половая жизнь, нарушение гигиенических принципов и норм, варикоцеле, ожирение, неправильное питание и другие.

По словам Вячеслава Локшина, к настоящему времени в Казахстане родились более 18 тыс. детей «из пробирки». Ежегодно количество детей, рожденных посредством искусственного оплодотворения, составляет порядка 2200. В 2018 году выполнено около 8 тыс. программ ВРТ, в том числе 900 в рамках ГОБМП.

В свою очередь, в своем докладе министр здравоохранения РК Елжан Биртанов рассказал о поддержке репродуктивного здоровья в рамках ГОБМП в Казахстане, раннем выявлении заболеваний и их динамическом наблюдении на уровне ПМСП.

«Благодаря бюджетным программам ЭКО в Казахстане в 2010-2018 годах родилось более 2700 детей. В рамках гарантированных бесплатных услуг Казахстан обеспечивает поддержку репродуктивного здоровья, ранее выявление заболеваний и их динамическое наблюдение на уровне первичной медико-санитарной помощи. Государство всегда приоритетно заботится о здоровье матерей и детей, предоставляя комплекс услуг от ПМСП до третичного и четвертичного уровней», - отметил министр здравоохранения.

Согласно данным организаторов, в последние десятилетия в мире накоплен огромный опыт лечения различных форм бесплодия. Большинство существующих методов успешно внедрено в Казахстане. На современном уровне развиваются эндовидеохирургия, гормональные методы диагностики и лечения, регистрируются новые лекарственные препараты с высоким профилем безопасности и эффективности.

В рамках конференции будут проведены мастер-классы по наиболее актуальным проблемам эмбриологии в ВРТ, акушерства и гинекологии с участием специалистов из Индии, Израиля, Испании, Италии, Германии, России, Украины, Японии и Казахстана.

Сегодня в Казахстане работают 26 центров ЭКО, в том числе 21 частный. Стоящих в очереди в этих клиниках по госпрограмме на сегодня немало, но, по словам Вячеслава Локшина, с введением ОСМС квоты должны увеличиться.