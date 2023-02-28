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Сколько денег выделят на строительство LRT в Астане в 2023 году

28 Февраля 2023, 12:11
Сколько денег выделят на строительство LRT в Астане в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На продолжение строительства LRT в Астане планируется выделить 50 млрд тенге в 2023 году. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«LRT будет достроено. Соответствующие средства тоже предусмотрены. В этом году, если я не ошибаюсь, мы выделяем, как оператор, 50 миллиардов тенге на продолжение строительства LRT. Строительство мы обсуждали с акиматом города. В первую очередь работа начнется со стороны аэропорта. И часть средств будет направлена на то, чтобы авансировать выкуп вагонов», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

Министр отметил, что средства были утверждены на заседании республиканской бюджетной комиссии. Теперь проект должен поступить на рассмотрение в Парламент РК, после чего будет подписание. По мнению Марата Карабаева, деньги будут переданы акимату в апреле.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек заявлял, что LRT будет достроено до конца 2024 года.

В конце прошлого года сообщалось, что на проект уже было выделено свыше 1 млрд долларов. Еще нужно 580 млн долларов.


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