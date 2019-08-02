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Сколько дел заведено по невыплате алиментов в РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Августа 2019, 14:56
Сколько дел заведено по невыплате алиментов в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель директора департамента по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК Амир Умаров рассказал о ситуации с судебным производством по взысканию алиментов в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ориентировочно около 200 тысяч производств о взыскании алиментов находятся на исполнении судебных исполнителей, из них 14 тысяч считаются проблемными. То есть, если взыскания не производятся более 3 месяцев», - сказал Амир Умаров в кулуарах Минюста.

Часть из них, по его словам, вообще не платит алименты.

«Из этих 14 тысяч вообще не платят порядка 4-6 тысяч. Это связано с тем, чтобы не трудоустроены, ведут асоциальный образ жизни и из-за каких-то объективных или злостных причин не хотят исполнять долги», - подчеркнул он.

Он отметил, что некоторые долги достигают миллиона и более тенге.

«Долг, я скажу по практике, может достигать несколько миллионов. Может миллион, может два, потому что до достижения ребенком совершеннолетнего возраста, исходя из заработной платы - 42 тысяч тенге, ежемесячно этот долг может возрастать в геометрической прогрессии. Если присуждены алименты, когда ребенку было 5 лет, то до достижения совершеннолетия за 13 лет этот долг может быть в разы увеличен», - заявил представитель Минюста.

Минюст  
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