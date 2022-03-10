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    18:50, 09 Март 2022 | GMT +6

    Сколько дел по январским событиям рассматривают суды в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В суды Алматы поступило 82 уголовных дела, связанных с январскими событиями. Об этом сообщили в пресс-службе Алматинского городского суда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным городского суда, по 41 уголовному делу вынесены приговоры, еще 41 - на стадии рассмотрения.

    «Основная часть поступивших уголовных дел рассматриваются по статье 188 части 3 УК РК «Кража с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство», - отметил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.

    По его словам, больше всего дел поступило в Алмалинский и Ауэзовский уголовные суды. Задержанные признают свою вину, раскаиваются в содеянном и добровольно возмещают причиненный материальный ущерб.

    Также отмечается, что суды учитывают наличие у виновных на иждивении малолетних детей или престарелых родителей, совершение некоторыми из них преступления впервые и положительные характеристики, назначают им ограничение свободы с установлением пробационного контроля.

    Большинство виновных приговорены к срокам от 2 до 4 лет ограничения свободы с принудительными работами в размере 100 часов. Многие их них являются молодыми людьми, безработными. Они воровали бытовую технику, вещи, алкогольные напитки, сотовые телефоны, компьютерную технику и так далее.

    Ранее сообщалось, что в Алматы начали судить мародеров, участвовавших в ограблении оружейного магазина и других товаров во время массовых беспорядков.



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