Сколько дел по январским событиям рассматривают суды в Алматы
По данным городского суда, по 41 уголовному делу вынесены приговоры, еще 41 - на стадии рассмотрения.
«Основная часть поступивших уголовных дел рассматриваются по статье 188 части 3 УК РК «Кража с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство», - отметил пресс-секретарь Алматинского городского суда Абай Жарылкасын.
По его словам, больше всего дел поступило в Алмалинский и Ауэзовский уголовные суды. Задержанные признают свою вину, раскаиваются в содеянном и добровольно возмещают причиненный материальный ущерб.
Также отмечается, что суды учитывают наличие у виновных на иждивении малолетних детей или престарелых родителей, совершение некоторыми из них преступления впервые и положительные характеристики, назначают им ограничение свободы с установлением пробационного контроля.
Большинство виновных приговорены к срокам от 2 до 4 лет ограничения свободы с принудительными работами в размере 100 часов. Многие их них являются молодыми людьми, безработными. Они воровали бытовую технику, вещи, алкогольные напитки, сотовые телефоны, компьютерную технику и так далее.
Ранее сообщалось, что в Алматы начали судить мародеров, участвовавших в ограблении оружейного магазина и других товаров во время массовых беспорядков.