Сколько человек задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В комендатуре Алматы рассказали, какие районы города по состоянию на утро 12 января зачищены от бандитских группировок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Начальник департамента полиции города, комендант Канат Таймерденов заявил, что на сегодня в городе введен комендантский час, приняты максимальные меры безопасности. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие, которые стоят на страже закона и конституционных прав граждан.

«За минувшие сутки в Алматы совершено 14 преступлений, все они раскрыты по «горячим» следам. Комплексными силами полиции проведена отработка в Алатауском и Медеуском районах города. За этот период задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов. На пяти блокпостах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес», - говорит он.

По его словам, за минувшие сутки на пульт «102» поступило 881 сообщение. В сall-центр комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

Комендант Алматы также призвал граждан следовать требованиям комендантского часа, не нарушать режим ЧП, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Напомним, что в Алматы постепенно открываются все ранее закрытые объекты. В Алматы на 12 января функционируют 120 крупных и средних супермаркетов, 127 АЗС, 14 торгово-развлекательных центров, 1,5 тысяч объектов общественного питания, 82 предприятия, 52 торговых рынка, 877 аптек.