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Сколько человек задержали в Алматы

12 Января 2022 14:27
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Сколько человек задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В комендатуре Алматы рассказали, какие районы города по состоянию на утро 12 января зачищены от бандитских группировок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Начальник департамента полиции города, комендант Канат Таймерденов заявил, что на сегодня в городе введен комендантский час, приняты максимальные меры безопасности. В обеспечении правопорядка задействованы сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие, которые стоят на страже закона и конституционных прав граждан.

«За минувшие сутки в Алматы совершено 14 преступлений, все они раскрыты по «горячим» следам. Комплексными силами полиции проведена отработка в Алатауском и Медеуском районах города. За этот период задержано 1678 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 36 единиц огнестрельного оружия и 1476 боеприпасов. На пяти блокпостах, установленных по периметру города, задержаны 38 человек, представляющие оперативный интерес», - говорит он.

По его словам, за минувшие сутки на пульт «102» поступило 881 сообщение. В сall-центр комендатуры поступило 136 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

Комендант Алматы также призвал граждан следовать требованиям комендантского часа, не нарушать режим ЧП, не поддаваться на провокации и с пониманием отнестись к принимаемым мерам.

Напомним, что в Алматы постепенно открываются все ранее закрытые объекты. В Алматы на 12 января функционируют 120 крупных и средних супермаркетов, 127 АЗС, 14 торгово-развлекательных центров, 1,5 тысяч объектов общественного питания, 82 предприятия, 52 торговых рынка, 877 аптек.

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#Алматы   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Общество   #Криминал   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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