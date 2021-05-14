Сколько человек заболели коронавирусом за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы за минувшие сутки зарегистрировано 557 случаев коронавирусной инфекции, из них 474 с симптомами и 83 без симптомов, вакцинировались 3527 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления общественного здоровья, выписано всего – 268, поступило – 291. Итого в инфекционных стационарах (6060 коек) физически находится 3 180 человека (103 ребенка). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 216. На ИВЛ – 32, на неинвазивной ИВЛ – 61, High flow – занят 81 аппарат.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 3817 пациентов, из которых 473 бессимптомных, 3208 с легкой и 136 со средней степенью тяжести. Из общего числа пациентов 654 – выписанные из инфекционных стационаров для дальнейшего наблюдения и изоляции.

За минувшие сутки в городе провакцинировано — 3 527 человек. На 14 мая вакцину получили 262 595. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляет 30 398 человек. Казахстанской вакциной QazVac привито 2990 человек. Китайской вакциной Sinopharm привито 1907.

В Алматы функционирует 214 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города. Задействованы 315 прививочных бригад из 1282 человека.