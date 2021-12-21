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Сколько человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

21 Декабря 2021 13:57
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Сколько человек заболели коронавирусом за сутки в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области за последние сутки зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«За последние сутки зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции. На 21 декабря в области зарегистрировано 57 650 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них с симптомами 43 124 случая. Темп прироста КВИ по области при сравнении последних двух недель снизился с 0,04% до 0,02%», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона.

Заболеваемость КВИ в разрезе регионов области: Алакольский-4, Балхашский-1, Енбекшиказахский-2, Илийский-1, Жамбылский-1, Панфиловский-1, Кегенский-1.

На 21 декабря первый компонент вакцины от коронавируса получили 881 433, второй компонент - 816 989 человек.

О том, какие ограничительные меры действуют в регионе по проведению массовых мероприятий, корпоративов и утренников можно прочесть здесь.


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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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