Сколько человек за сутки попали в больницу с коронавирусом в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В управлении общественного здоровья Алматы предоставили обновленные данные об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 7 ноября в городе зарегистрировано 135 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 129 случаев с симптомами и шесть без симптомов. Выписано всего – 12, поступило – 65. Итого в инфекционных стационарах (2334 коек) физически находится 885 человек (28 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 97. На ИВЛ – 19, на неинвазивной ИВЛ – 48, High flow занято – 19 аппаратов», - сообщили в пресс-службе УОЗ.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1701 пациент, с симптомами – 1627, с легкой и средней степенью, без симптомов – 74.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 328 человек, вторым компонентом – 618 человек. Всего за весь период с 1 февраля по 7 ноября 2021 года вакцинировано первым компонентом 1 002 324 человека, вторым компонентом - 940 084 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 121 018 человек.

В городе функционирует 137 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 205 прививочных бригад из 733 человек.

Ранее алматинка, получившая миллионную вакцину против коронавируса, рассказала о своем самочувствии.