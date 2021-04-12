Сколько человек вакцинировались в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 32 тысяч человек получили вакцину от коронавирусной инфекции в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым компонентом привито 32 547 лиц, из них 12 867 медицинских работников, педагогов – 10 104, участковых полицейских – 1 220, студентов - 117, контингент медико-социальных учреждений - 120, сотрудников силовых структур - 1 101, госслужащих - 722, лиц с хроническими заболеваниями - 501, других лиц - 5975.

Вторым компонентом вакцинирован 9 401, из них медицинских работников 6 867 , педагогов - 2 304, участковых полицейских – 54, сотрудников силовых структур – 72, госслужащих – 75, других лиц - 29. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

По Алматинской области количество всего прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ, – 125, из них обеспечены холодильным оборудованием (режим -18 градусов) – 77, активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой – 99.

Вместе с тем организовано 25 передвижных/выездных прививочных пунктов, все пункты обеспечены активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой. Всего в Алматинскую область прибыло 46 520 тысяч доз вакцины.