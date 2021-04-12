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    16:48, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько человек вакцинировались в Алматинской области

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 32 тысяч человек получили вакцину от коронавирусной инфекции в Алматинской области. Об этом сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Первым компонентом привито 32 547 лиц, из них 12 867 медицинских работников, педагогов – 10 104, участковых полицейских – 1 220, студентов - 117, контингент медико-социальных учреждений - 120, сотрудников силовых структур - 1 101, госслужащих - 722, лиц с хроническими заболеваниями - 501, других лиц - 5975.

    Вторым компонентом вакцинирован 9 401, из них медицинских работников 6 867 , педагогов - 2 304, участковых полицейских – 54, сотрудников силовых структур – 72, госслужащих – 75, других лиц - 29. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

    По Алматинской области количество всего прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ, – 125, из них обеспечены холодильным оборудованием (режим -18 градусов) – 77, активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой – 99.

    Вместе с тем организовано 25 передвижных/выездных прививочных пунктов, все пункты обеспечены активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой. Всего в Алматинскую область прибыло 46 520 тысяч доз вакцины.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Акимат Общество Безопасность Алматинская область
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