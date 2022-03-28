Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Сколько человек вакцинировались Pfizer в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
28 Марта 2022, 11:54
Сколько человек вакцинировались Pfizer в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области продолжается работа по вакцинации населения от коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля, на 28 марта в области первую дозу вакцины получил 1 017 131 человек, что составляет 84,8%, второй компонент – 940 246 граждан, или 78,4% от подлежащего иммунизации взрослого населения.

В настоящее время жители области могут выбрать прививку из трех противовирусных препаратов, это «QazVac», «SinopharmVeroCell» и Comirnaty (Pfizer).

Кроме того, в области ведется работа по вакцинации среди подростков, беременных и кормящих женщин. Всего в область поступило 451 620 доз вакцины Pfizer.

На 28 марта количество вакцинированного Pfizer населения составляет 123 168 человек, в том числе 101 930 подростков, 4348 беременных и 16 801 женщина в период лактации.

Также 265 195 человек прошли полный курс иммунизации. Из них 248 536 получили вакцины «QazVac» и «SinopharmVeroCell», 16 659 человек получили Comirnaty (Pfizer).

На сегодняшний день по региону функционируют 318 пунктов вакцинации, 76 мобильных и 17 передвижных пунктов.


Алматинская область   Здравоохранение   Коронавирус в РК   Вакцинация  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане