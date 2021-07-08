Сколько человек вакцинировались от коронавируса в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о количестве заболевших коронавирусом и привитых, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По состоянию на 8 июля 2021 года в области зарегистрировано 27 963 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 17 630. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 1308,3. Темп прироста по области при сравнении за последние 2 недели остается на одном уровне 0,1%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,8%, Енбекшиказахском - 0,2%, Ескельдинском - 0,4%, Жамбылском – 0,3%, Илийском – 0,4%, Карасайском – 0,5%, Каратальском - 0,7%, Коксуском - 0,2%, Райымбекском – 0,2%, Сарканском - 0,3%, Талгарском – 0,5%, Кегенском – 0,2% районах и городе Талдыкоргане – 0,2%, Текели - 0,2%.

За последние сутки зарегистрировано 86 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%. Это 62 симптомных (72,1%) и 24 бессимптомных (27,9%) случаев. Из 86 выявленных случаев КВИ детей до 5 лет - 10 (11,6%) и 2 случая среди школьников.

На сегодня выписаны с выздоровлением - 26 665, за сутки из стационара выписано 11 пациентов, снято с домашней изоляции – 29 человек.

С начала года в область поступило 498 170 доз первого компонента вакцины (39 500 - Hayat-vax, 422 670 - «Спутник V», 8000 - QazVac, 28 000 - CoronaVac), 292 030 доз второго компонента (39 500 - Hayat-vax, 216 530 - «Спутник V», 8000 - QazVac, 28 000 - CoronaVac).

Первым привито 408 337 человек, вторым 231 296. Среди вакцинированных: государственные служащие – 11 128, медицинские работники – 22 457, педагоги – 36 416, СМИ – 135 и лица с хроническими заболеваниями (сахарным диабетом, хронической обструктивной болезнью легких, сердечно-сосудистой системы) – 3031 и другой сферы деятельности – 294 096.