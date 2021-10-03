Сколько человек вакцинировались от коронавируса и гриппа в Алматинской области

АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области более 660 тысяч человек вакцинировались от коронавируса, еще 57 тысяч - от гриппа, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Сезонной иммунизацией против вирусных инфекций, на сегодняшний день, охвачено 57 626 граждан.

«Вакцину от гриппа, за счет средств местного бюджета получают граждане, определенные в числе приоритетных групп. По области организовано 530 прививочных комнат для проведения иммунизации против гриппа», - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

ДСЭК области обращает внимание на низкие показатели профилактических прививок в Ескельдинском, Жамбылском, Карасайском, Панфиловском, Райымбекском, Саркандском, Талгарском районах и в городе Талдыкорган.

По охвату обязательных к вакцинации групп риска выявлены: 13 381 (56,2 %) медицинских работника; из запланированных 47 66 воспитанников детских домов и интернатов привито лишь 1205 (25,2 %); из 1338 постояльцев домов престарелых и инвалидов вакцинировано 577 человек (43,1 %); пациенты на диспансерном учете - 17 590 (38,7 %); иммунизацией охвачено 2137 беременных; привито 8481 (27,5 %) учащихся школ.

В стационарах региона, для лечения пациентов с тяжелыми формами ОРВИ и гриппа, предусмотрено 375 коек, из них на инфекционные заболевания выделено 142 койко-места. Создан запас основных противогриппозных препаратов и средств (противовирусные препараты, оксолиновая мазь, жаропонижающие средства, иммуномодулирующие препараты, витамины и минералы).

«Наряду с сезонной вакцинацией, продолжается кампания по иммунизации от коронавируса. На 1 октября первый компонент вакцины получили 755 717 (69 %) человек, закончили курс вакцинации 660 930 (60 %) жителей области», - добавили в департаменте.