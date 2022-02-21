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Сколько человек вакцинировалиcь от COVID-19 за сутки в Алматы

21 Февраля 2022 15:25
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Сколько человек вакцинировалиcь от COVID-19 за сутки в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 203 случая коронавирусной инфекции выявлено в Алматы за прошедшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным управления общественного здоровья города, за 20 февраля зарегистрировано 203 случая коронавирусной инфекции (местные), из них 179 случаев с симптомами и 24 без симптомов. Выписано всего – 28, поступило – 37.

В инфекционных стационарах (2145 коек) физически находится 730 человек (35 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 56. На ИВЛ – 20, на неинвазивной ИВЛ – 6, High flow занято – 14 аппаратов.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2011 пациентов, с симптомами – 1852 с легкой и средней степенью тяжести, без симптомов – 159.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 388 человек, вторым компонентом – 597 человек. Всего за весь период с 1 февраля 2021 по 20 февраля 2022 года вакцинировано первым компонентом 1 132 491, вторым - 1 087 361 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60-ти лет составляют 124 585 человек.

На сегодняшний день Pfizer (Comirnaty) получили 51 964 человек, в том числе беременные 2 844, кормящие 11 357 и дети и подростки 37 763. Ревакцинировались 226 873 горожан.

В городе функционирует 119 пунктов вакцинации в медицинских организациях (с возможностью увеличения до 250). Задействованы 140 прививочных бригад из 520 человек.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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