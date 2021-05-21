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Сколько человек вакцинировали от КВИ рассказали в Алматинской области

21 Мая 2021 13:00
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Сколько человек вакцинировали от КВИ рассказали в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали о заболевших и вакцинированных от КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По состоянию на 21 мая, в области зарегистрировано 24 955 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 15 558. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил – 1167,5. Темп прироста по области при сравнении за последние две недели уменьшился с 0,8% до 0,6%.

Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Балхашском - 0,9%, Илийском - 0,7%, Жамбылском - 0,7%, Карасайском – 0,8%, Кербулакском – 0,7%, Сарканском - 1,3%, Талгарском - 1,1%, Уйгурском – 0,7% районах.

За последние сутки зарегистрировано 140 случаев КВИ, темп прироста – 0,6%. Из них 113 симптомных (80,7%) и 27 бессимптомных (19,2%) случаев.

На сегодня выписаны с выздоровлением 21 942, за сутки из стационара выписано 38 пациентов, снято с домашней изоляции – 257 человека

Всего в область поступило 207 850 доз вакцин первого компонента, из них 2000 - QazVac, 22 000 - Hayat-vax, 183 850 - «Спутник V». Второго компонента 145 210 из них 2000 - QazVac и 143 210 - «Спутник V».

Первым компонентом привиты 201 986 человек, вторым компонентом - 108 377.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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