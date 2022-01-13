Сколько человек спасли и эвакуировали пожарные Алматы с начала режима ЧП

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы с начала режима чрезвычайного положения подразделениями ДЧС было осуществлено более 100 выездов по тревоге, из них 67 – на пожары. Спасено 28, эвакуировано 125 человек. Об этом сообщил начальник ДЧС города Руслан Касыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руслан Касыбаев заявил, что осуществлять тушение загоревшихся объектов порой не представлялось возможными – в ходе тушения пожаров имелись факты нападения бандформирований на личный состав.

«Тем не менее, большинство операций по пожаротушению было проведено успешно. Сотрудники ДЧС спасли 28 человек, эвакуировали 125», - заявил он.

По данным начальника ДЧС, за период с 4 января по сегодняшний день на линию «112» и «101» поступило и обработано более 59 тысяч звонков. Все сообщения по фактам скопления людей, мародерства, нахождения в том или ином районе города подозрительных лиц и автомашин без регистрационных номеров передавались в Штаб.

Как отметил глава ДЧС, в целях оповещения населения о проведении антитеррористической операции ежедневно в городе был осуществлен перехват телерадиовещания, производится оповещение о начале комендантского часа посредством запуска сирен, была организована СМС-рассылка по абонентам сотовых операторов. Работа по оповещению населения продолжается и сегодня.

В ходе массовых беспорядков пострадало 8 сотрудников Службы пожаротушения, один из них получил огнестрельное ранение в руку при попытке возвращения пожарной машины. Всего повреждено 18 единиц техники, захвачено 6 единиц техники, из которых пять сожжены и одна единица возвращена собственными силами, 12 единиц получили различные механические повреждения и одна единица – огнестрельное повреждение.

«Несмотря на то, что пожарные подвергались непрерывным атакам, многие граждане проявляли свою гражданскую позицию, оказывая посильную помощь нашим подразделениям. Органам гражданской защиты пришлось работать в экстремальной ситуации, в которой они ранее не оказывались. Но благодаря своему высокому боевому духу и слаженной работе личного состава наша Служба выстояла и будет и дальше оказывать помощь гражданам», - заключил Руслан Касыбаев.