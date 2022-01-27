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Сколько человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области

27 Января 2022 21:48
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Сколько человек с «красным» и «желтым» статусами выявили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Сколько человек с «красным» и «желтым» статусами выявили с начала года в Алматинской области, рассказали в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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С начала года в области 620 объектов предпринимательства получили QR-коды по программе «Ashyq». Исключен из проекта всего один недобросовестный участник.

«За период с 1 по 26 января 2022 года по области зафиксировано 284 человек с «красным» и 14 посетителей с «желтым» статусом. Информацию по физическим лицам с «красным» статусом мы публикуем на сайте акима области», - сообщили в ДСЭК региона.

Отметим, что мониторинговые группы в Алматинской области продолжают проводить рейды по соблюдению карантинного режима населением. С 1 января мониторинговыми группами проведено 1007 рейдов, охвачено 4347 объектов, выявлены нарушения на 5 объектах.

Напомним, уровень роста коронавируса в Алматинской области вырос с 0,6% до 0,7%. Регион находится в «красной» зоне.


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#Алматинская область   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК   #Ashyq  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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