РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:05, 19 Октябрь 2021 | GMT +6

    Сколько человек с коронавирусом находится на ИВЛ в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 90 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 18 октября зарегистрировано 250 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 244 случаев с симптомами и шесть - без симптомов. Выписано всего – 235 человек, поступило – 123 пациента. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 1251 человек (28 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 124 человека. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 22, на неинвазивной ИВЛ – 68 человек, High flow занято – 23 аппарата», - отметили в управлении общественного здоровья Алматы.

    На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 780 пациентов, с симптомами – 2 672 человека, с легкой и средней степенью, без симптомов – 108.

    За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1590 человек, вторым компонентом – 3054 человека. Всего за весь период с 1 февраля по 18 октября этого года вакцинировано первым компонентом 980 178 человек, вторым компонентом - 903 573 жителя. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 807 человек.

    В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 237 прививочных бригад из 1 028 человек.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 18:30
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 13 регионах Казахстана
    Сегодня, 18:10
    Задолжавшему своему ребенку 4 млн тенге акмолинцу на полгода ограничат свободу
    Сегодня, 17:39
    Карина Ибрагимова обеспечила себе медаль Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!