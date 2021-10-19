Сколько человек с коронавирусом находится на ИВЛ в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 90 человек с коронавирусом находятся на искусственной вентиляции легких в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За 18 октября зарегистрировано 250 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 244 случаев с симптомами и шесть - без симптомов. Выписано всего – 235 человек, поступило – 123 пациента. Итого в инфекционных стационарах (5 230 коек) физически находится 1251 человек (28 детей). В отделении реанимации и интенсивной терапии всего – 124 человека. На искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – 22, на неинвазивной ИВЛ – 68 человек, High flow занято – 23 аппарата», - отметили в управлении общественного здоровья Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 2 780 пациентов, с симптомами – 2 672 человека, с легкой и средней степенью, без симптомов – 108.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом – 1590 человек, вторым компонентом – 3054 человека. Всего за весь период с 1 февраля по 18 октября этого года вакцинировано первым компонентом 980 178 человек, вторым компонентом - 903 573 жителя. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 119 807 человек.

В городе функционирует 160 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250). Задействовано 237 прививочных бригад из 1 028 человек.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1387 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.