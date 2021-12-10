+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -19 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек ревакцинировались от коронавируса в Алматы

10 Декабря 2021 22:26
Поделиться:
Сколько человек ревакцинировались от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 15 тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
«Иногда пугает нас» - стоматолог о последствиях коронавируса
Как вакцинация алматинцев повлияла на эпидситуацию, рассказал Жандарбек Бекшин Свыше 37 тысяч подростков и женщин привились от коронавируса в ВКО Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом

«На сегодня ревакцинацию прошли 15 600 человек. Запасов вакцин достаточно. На сегодня мы имеем отечественную вакцину QazVac с более 41 000 доз и вакцину VeroCell более 115 тысяч доз. И плановая вакцинация и ревакцинация проходит одновременно для всех контингентов», - сказал Бекшин в ходе брифинга РСК.

Заместитель руководителя управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали пояснила, что ревакцинацию можно пройти в любой поликлинике и не обязательно ходить в ту, где вы до этого получали первый и второй компоненты.

Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, что чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией на объектах торговли и в общественном транспорте. И отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы в последнее время стабилизировалась за счет вакцинации населения. Он также ответил на вопросы, когда появится омикрон-штамм коронавируса в Алматы и введут ли локдаун в случае выявления этого штамма.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
«Иногда пугает нас» - стоматолог о последствиях коронавируса
Как вакцинация алматинцев повлияла на эпидситуацию, рассказал Жандарбек Бекшин
Свыше 37 тысяч подростков и женщин привились от коронавируса в ВКО
Где чаще всего алматинцы заражаются коронавирусом
Популярное
1 Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
2 Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
3 Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
4 Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
5 Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
6 Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Читайте также
Как вакцинация алматинцев повлияла на эпидситуацию, рассказал Жандарбек Бекшин
Республиканский конкурс «Жамбыл Жабаев – Ұлы дала абызы» посвящен 175-летию Жамбыла Жабаева
Уникальную операцию провели онкологи в Алматы
Когда появится «омикрон» штамм, ответил главный санврач Алматы
Омикрон-штамм обнаружен в 57 странах мира – ВОЗ
Введут ли локдаун в случае выявления омикрон-штамма коронавируса в Алматы
Разыскиваемый по делу о хищении $15 миллионов из казахстанского банка задержан в России
Большегруз с морским катером застрял на трассе в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz

Архив