Сколько человек ревакцинировались от коронавируса в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы более 15 тысяч человек прошли ревакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня ревакцинацию прошли 15 600 человек. Запасов вакцин достаточно. На сегодня мы имеем отечественную вакцину QazVac с более 41 000 доз и вакцину VeroCell более 115 тысяч доз. И плановая вакцинация и ревакцинация проходит одновременно для всех контингентов», - сказал Бекшин в ходе брифинга РСК.

Заместитель руководителя управления общественного здоровья города Лаура Мырзагали пояснила, что ревакцинацию можно пройти в любой поликлинике и не обязательно ходить в ту, где вы до этого получали первый и второй компоненты.

Ранее Жандарбек Бекшин рассказал, что чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией на объектах торговли и в общественном транспорте. И отметил, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Алматы в последнее время стабилизировалась за счет вакцинации населения. Он также ответил на вопросы, когда появится омикрон-штамм коронавируса в Алматы и введут ли локдаун в случае выявления этого штамма.