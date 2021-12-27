Сколько человек прошло в Президентский молодежный кадровый резерв 2021 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек прошло в Президентский молодежный кадровый резерв 2021 года, сообщила председатель Агентства РК по делам государственной службы Анар Жаилганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целью кадрового резерва является создание социального лифта для подготовленных и мотивированных молодых людей. Нынешний резерв сформирован только для государственной службы в количестве 50 человек», - сказала Анар Жаилганова.

Спикер добавила, что основными требованиями к кандидатам являлись гражданство, возраст, образование и стаж работы. К участию в конкурсе допускались граждане РК не старше 35 лет, имеющие высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет.

«При разработке портрета будущего резервиста закладывались компетенции, свойственные для трансформационного лидера, руководствующегося в первую очередь общественными интересами, а не своими личными карьерными амбициями», - подчеркнула Анар Жаилганова.



