Сколько человек прошли вакцинацию в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области предоставили данные об эпидемиологической ситуации в области и по количеству вакцинированных от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первым компонентом на сегодня привиты 127 102 лица, из них 18 636 медицинских работников, педагогов – 27 413, участковых полицейских – 1326, студентов - 1005, представителей медико-социальных учреждений - 629, сотрудников силовых структур – 10 612, государственных служащих - 4079, лиц с хроническими заболеваниями - 2452, других лиц – 60 950.

Вторым компонентом вакцинировано 17 276, из них 8961 медицинских работников, педагогов - 5584, участковых полицейских – 207 сотрудников силовых структур – 601, госслужащих – 256, других лиц - 1639. С начала проведения вакцинации постпрививочных реакций и осложнений не зарегистрировано.

По Алматинской области всего прививочных пунктов, задействованных в проведении вакцинации против КВИ – 172, так же организовано 63 передвижных/выездных прививочных пункта, все пункты обеспечены активными термконтейнерами рефрижераторного типа со встроенной холодильной установкой.

По состоянию на 27 апреля в области зарегистрировано 20 758 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 12 178. Показатель заболеваемости КВИ на 100 тысяч населения составил – 971,2.

За последние сутки зарегистрировано 268 случаев КВИ, темп прироста – 1,3%. 210 симптомных (78,3%) случаев, 58 бессимптомных (21,6%) случаев. На 28 апреля выписаны с выздоровлением 13 885 человек, за сутки из стационара выписано 88 пациентов, сняты с домашней изоляции 36 человек.