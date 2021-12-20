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Сколько человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Алматинской области

20 Декабря 2021 14:00
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Сколько человек прошли полный курс вакцинации от КВИ в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области первый компонент вакцины от коронавируса получили 880 465 человек (73%), а полный курс иммунизации прошли 68% населения - 815 009 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В области продолжается вакцинация населения с 18 лет. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили 880 465 человек (73%), а полный курс иммунизации прошли 68% населения либо 815 009 человек», - сообщили в департаменте санитарно–эпидемиологического контроля области.

Также сообщается, что за последние сутки зарегистрировано четыре случая КВИ: в Илийском - 1, Панфиловском - 1, Талгарском - 1 районах и городе Капчагай - 1.

В целом, на 20 декабря 2021 года в Алматинской области зарегистрировано 57 639 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами - 43 113 случая.


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#Алматинская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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