Сколько человек привито первым и вторым компонентом вакцины против КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек в РК привито первым и вторым компонентом вакцины против коронавируса? Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. С первого апреля категории лиц, подлежащих вакцинации, расширены. На сегодня первым компонентом привито 217 070 граждан, вторым компонентом – 79541 гражданин. Показатель на тысячи населения составил 11,5. В том числе, медработников - 40 %, педагогов – 17%, сотрудников силовых структур – 7,7 процентов. Персонал медико-социальных учреждений – 0,5 %», - сообщил министр здравоохранения РК.

По его словам, у 0,8% привитых отмечается ожидаемая реакция на прививку в виде проявлений каторального синдрома, временного повышения температуры.

«В апреле планируется охватить 24,4 % от подлежащей вакцинации категории контингента, или порядка 2 млн граждан», - добавил Алексей Цой.