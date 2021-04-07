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    17:02, 07 Апрель 2021 | GMT +6

    Сколько человек привито первым и вторым компонентом вакцины против КВИ в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек в РК привито первым и вторым компонентом вакцины против коронавируса? Об этом сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается вакцинация против коронавирусной инфекции. С первого апреля категории лиц, подлежащих вакцинации, расширены. На сегодня первым компонентом привито 217 070 граждан, вторым компонентом – 79541 гражданин. Показатель на тысячи населения составил 11,5. В том числе, медработников - 40 %, педагогов – 17%, сотрудников силовых структур – 7,7 процентов. Персонал медико-социальных учреждений – 0,5 %», - сообщил министр здравоохранения РК.

    По его словам, у 0,8% привитых отмечается ожидаемая реакция на прививку в виде проявлений каторального синдрома, временного повышения температуры.

    «В апреле планируется охватить 24,4 % от подлежащей вакцинации категории контингента, или порядка 2 млн граждан», - добавил Алексей Цой.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Другие государственные органы Астана Общество
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