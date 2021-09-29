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    15:15, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Сколько человек привились от коронавируса в Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Более 751 тысячи человек получили первый компонент вакцины против коронавируса в Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента санитарно-эпидемиологического контроля региона, первую дозу вакцины от коронавируса на сегодня получили 751 618 человек, это 68% населения области, вторую дозу - 651 406 жителей - 59%.

    На 29 сентября в области зарегистрировано 50 562 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 36 897. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние две недели снизился с 0,5% до 0,4%.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,7%, Енбекшиказахском - 0,6%, Ескельдинском – 0,6, Кербулакском – 0,5%, Сарканском – 0,7%, Уйгурском – 0,6% районах и г.Талдыкорган - 0,5%.

    За последние сутки зарегистрировано 181 случаев КВИ, из них 153 симптомных и 28 бессимптомных случаев. Среди детей до 14 лет - 28, и 12 случаев среди студентов.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область Алматы
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