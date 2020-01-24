+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -2 °С
Алматы: 4 °С
USD 377.86 EUR 418.74
RUB 6.10 CNY 54.50
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Сколько человек пострадало от одной из финансовых пирамид в Алматы

24 Января 2020 16:23
Поделиться:
Сколько человек пострадало от одной из финансовых пирамид в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – 28 человек пострадало от финансовой пирамиды в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП города.

Новости по теме
Мошенница обманула на 2 млн тенге покупателя дизтоплива в Павлодаре
Покупка автомобилей по выгодной цене привела актюбинца к потере сбережений Финансовая фирма, предлагающая большие прибыли в Актобе, обвиняется в мошенничестве Руководитель отдела сельхозуправления Акмолинской области осужден за мошенничество

В ДП Алматы сообщили, что в декабре 2017 года Турганов Р.Т. зарегистрировал в органах юстиции ТОО «RID inc» под торговой маркой «LIDER». В дальнейшем, под предлогом выплаты ежемесячных дивидендов в размере 30% от вложенной суммы денег, завладел денежными средствами вкладчиков (установлено 28 потерпевших).

«В ходе досудебного расследования в декабре 2019 года последний объявлен в розыск, в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Учитывая имеющиеся факты создания «финансовых пирамид» и иных компаний, обещающих легкое и скорое обогащение вкладчиков, периодические публикации и сообщения об обманутых людях граждане продолжают добровольно отдавать свои сбережения в руки мошенников», - говорится в сообщении.

Уголовное дело ведется по ст. 195 ч. 4 п. 2 УК (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием, причинившее крупный ущерб), начатое по обращению граждан о неправомерном завладении деньгами Тургановым Р.Т.

Пострадавших полиция города просит обратиться в УП Бостандыкского района Департамента полиции Алматы (телефон дежурной части 254-47-42, следователь следственного отдела Нурсаги Б. 254-47-03), а также призывает граждан быть бдительными, не поддаваться на сомнительные призывы к быстрому обогащению и оберегать от необдуманных поступков своих близких.

Отмечается, при наличии информации о деятельности подобных компаний необходимо обращаться в любое подразделение органов внутренних дел по месту жительства.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Алматы,
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
Тасмаганбетова Гульжан
954-047
rusred@inform.kz

Архив